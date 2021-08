Über Kunst lässt sich ja bekanntlich streiten - und auch darüber, ob die Neandertaler schon künstlerisch aktiv waren.

Eine neue Studie im Fachjournal PNAS liefert einen weiteren Beleg dafür, dass das wohl so war. Forschende aus Spanien, Frankreich und Deutschland haben die Farbschichten auf Stalagmiten in einer Höhle im südspanischen Ardales noch einmal analysiert und schließen aus, dass die sich darauf natürlich gebildet haben. Es seien verschiedene Sorten von Farbpigmenten, die außerdem zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgetragen worden seien. Wahrscheinlich seien über mehrere tausend Jahre immer wieder Neandertaler in die Höhle gekommen, um die Stalagmiten zu bemalen. Zur Zeit der Farbschichten - sie sind älter als 64.800 Jahre - lebte der moderne Mensch noch nicht in Europa.

Diese Malereien sind laut den Forschenden nur eingeschränkt mit den Höhlenmalereien des modernen Menschen zu vergleichen.