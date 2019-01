Roboter lernt Jenga

Jetzt können sie sogar Jenga. Forscher vom Massachusetts Institute of Technology haben einem Roboter das Geschicklichkeitsspiel mit den Holzklötzchen beigebracht. Dabei müssen die Spieler einzelne Klötze herausziehen und oben anbauen, ohne dass der Turm zusammenstürzt. Das ist für Roboter schwieriger als Schach, sagen die Wissenschaftler: Er braucht nämlich ganz verschiedene Fähigkeiten wie drücken, ziehen, und vorsichtiges Ablegen von Objekten.

Gelernt in 300 Versuchen

Gelernt hat der Roboterarm dann aber ziemlich flott: Er brauchte nur 300 Versuche, um recht erfolgreich in Jenga zu werden. Das System wählte mithilfe seiner Kamera zufällig einen Klotz aus und zeichnete dann Details auf - unter anderem dazu, ob der Versuch erfolgreich war. Aus diesen ganzen Infos bildete der Computer Gruppen ähnlicher Versuche und Ergebnisse. So konnte er nach einiger Zeit das Verhalten der Klötzchen in unterschiedlichen Bereichen des Turms vorhersagen. Die Forscher machen diese Versuche nicht nur zum Spaß: Sie sagen, dass Roboter so künftig vielleicht in Bereichen eingesetzt werden könnten, die bisher menschliches Fingerspitzengefühl erfordern, zum Beispiel bei der Fließbandproduktion von Smartphones.