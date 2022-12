"Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" - dieser Hinweis muss in jede Werbung für Arzneimittel, das ist gesetzlich vorgeschrieben.

Nach Ansicht von Verbänden ist der Hinweis nicht mehr zeitgemäß und sollte geschlechtergerecht umformuliert werden. Der Vorsitzende der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass rund die Hälfte der Ärzteschaft weiblich ist. Und nach Angaben der Apothekenverbände (ABDA) sind unter den Beschäftigten der Apotheken fast 90 Prozent Frauen.

Reinhardt forderte, den Pflichttext durch eine neutrale Formulierung zu ersetzen, die dabei leicht verständlich sein soll. Die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Christiane Groß, schlug vor, den Hinweis anstelle der männlichen Berufsbezeichnungen in "...fragen Sie in Ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke nach" zu ändern. ABDA-Chefin Regina Overwiening sprach sich für eine gesetzliche Lösung aus, bei der mehrere Varianten zulässig sind: So könnten "Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin", "Fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin" oder "Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker" erlaubt sein.