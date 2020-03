Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat sich die Ursachen genauer angeguckt - darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach liegt die Hauptursache in längere Teilzeitphasen von Frauen für die Familie. Bei Frauen, die nicht wegen der Familie in Teilzeit gingen, entwickelte sich das Gehalt fast identisch zum Gehalt der Männer. Außerdem stellten die Forschenden aber auch eine Art Gehaltsschere im Kopf fest: In einem Experiment fanden es sowohl Frauen als auch Männer gerecht, wenn die Männer mehr verdienten. Die Studie zeigte auch, dass junge Akademikerinnen geringere Gehaltsansprüche haben als ihre männlichen Kollegen.

Gehaltslücke ist Altersabhängig

Die Gehaltslücke ist je nach Altersklasse unterschiedlich groß. Bei Berufsanfängern unter 30 beträgt sie laut DIW neun Prozent, bei Über-50-Jährigen liegt sie bei 28 Prozent.

Um die Gehaltslücke zu verkleinern, schlagen die Forschenden vor, dass Männer und Frauen zwischen 30 und 40 Jahren ihre Arbeitsstunden angleichen - also in der Zeit, die besonders wichtig ist für Karriere und Familiengründung.