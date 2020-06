Forschende haben an einem Skelett aus dem 15. Jahrhundert einen Erreger identifiziert, der mit der Syphilis verwandt ist. Es handelt sich wahrscheinlich um das Skelett einer Frau. Gefunden wurde es in einem gerade erst entdeckten Massengrab in Litauen. Bis jetzt dachten Forschende, dass Kolumbus und seine Mannschaft die Syphilis aus Amerika nach Europa einschleppten. Zuerst ausgebrochen ist die Krankheit in Europa im Jahr 1495 in Neapel. Eine der Wissenschaftlerinnen ist deshalb überrascht, dass der Erreger so früh schon in Nordeuropa war. Vielleicht war die Syphilis also schon länger auf dem Kontinent als gedacht.

Eine Möglichkeit ist laut der Wissenschaftlerin, dass die Krankheit entweder von Menschen oder Primaten in Westafrika kommt. Durch den Sklavenhandel ist die Syphilis dann möglicherweise direkt nach Europa gekommen.