Würdet ihr Lebkuchen und Vanille-Kipferl auch im Sommer essen? Oder im Frühjahr Glühwein trinken?

Zwei Lebensmittel-Forschende haben für den Österreichischen Rundfunk zusammengefasst, warum das für viele von uns total abwegig ist. Ihnen zufolge galten Gewürze wie Zimt oder Nelken früher als wärmend und deswegen besonders passend im Winter. Tatsächlich wärmen sie den Mund und den Körper gar nicht wirklich - aber unser Körper gaukelt uns das vor. Ein Nerv in den Schleimhäuten von Mund und Nase reagiert auf Zimt und Nelken ähnlich wie auf Chili und Pfeffer: Wir glauben, im Mund wird es wärmer.

In Schweden ist Zimt das ganze Jahr über sehr beliebt, die Forschenden sagen also: Es ist auch kulturabhängig, wie wir bestimmte Gewürze einordnen. Das hat auch viel mit Erinnerungen und Gefühlen zu tun. Zimt, Nelken, Plätzchen, Tannennadeln und Gänsebraten erleben wir vor allem im Winter, in der Weihnachtszeit. Und Weihnachten soll bei vielen Menschen harmonisch und stimmig ablaufen - also greifen wir dann besonders gern auf die klassischen Weihnachts- und Wintergerichte zurück.