Habt ihr eine Abneigung gegen Schlager oder Volksmusik? Oder gegen bestimmte Rockstars? Oder gegen den Song "Last Christmas"? Dann seid ihr nicht alleine.

Das sind alles typische Abneigungen beim Musikgeschmack, sagen zwei Wissenschaftlerinnen aus Deutschland. Sie wollten herausfinden, was Leute an Musik NICHT mögen und warum - denn das wurde bisher eher selten erforscht. Dazu befragten die Forscherinnen 21 Menschen aus fünf Altersgruppen sehr detailliert.

Die Gründe für die Abneigung sind sehr komplex: Manchmal finden wir tatsächlich die Musik an sich schlecht, manchmal die Personen dahinter. Manchmal erinnert uns ein Lied auch an persönliche schlechte Erfahrungen. Aber manchmal nutzen wir die Ablehnung einer bestimmten Musik auch, um uns von Menschen zu distanzieren, die diese Musik hören. Also sozusagen als Teil unserer sozialen Selbstdarstellung.

Die Studie ist im Fachjournal Plos One erschienen.