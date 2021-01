Bitter ist nicht immer gleich bitter.

Es hängt auch von der Zunge ab, was und wie man schmeckt, wenn man zum Beispiel Rosenkohl und Brokkoli kaut. Forschende aus Dänemark konnten zeigen, dass Leute, die besonders empfindlich auf Bitterstoffe im Essen reagieren, auch besonders viele Geschmackspapillen, also Erhebungen, an der Zungenspitze haben.

Vielleicht auch Unterschiede zwischen Regionen

In einer weiteren kleinen Studie fanden sie Hinweise darauf, dass es auch Unterschiede geben könnte, die über kulturelle Einflüsse und Vorlieben hinausgehen. Sie luden je 75 Menschen aus Dänemark und aus China zum Geschmackstest. Letztere waren besonders gut darin, Bitterstoffe herauszuschmecken und besaßen auch mehr der entscheidenden Geschmackspapillen auf der Zunge.