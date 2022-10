Umfrageergebnisse aus Erfurt zeigen, dass dort besonders Menschen mit geringem Einkommen häufiger unterwegs waren als sonst. In der untersten von fünf Einkommensgruppen gaben 43 Prozent der Befragten an, dass sie dank des 9-Euro-Tickets viel öfter unterwegs waren. Je größer das Einkommen desto geringer war der Unterschied zu sonst. In der Gruppe mit dem höchsten Einkommen gaben nur rund 15 Prozent an, dass sie viel öfter unterwegs waren.

Besonders Menschen mit geringem Einkommen profitierten



Für die Umfrage wurden im August gut 1200 Menschen aus verschiedenen Erfurter Stadtteilen befragt. Die Autorin und der Autor der Studie sagen: Die Daten zeigen, dass das 9-Euro-Ticket die soziale Teilhabe von Menschen mit geringem Einkommen verbessert und zu mehr Lebensqualität geführt hat.

Die allermeisten Befragten wünschten sich einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Bund und Länder verhandeln gerade über ein 49-Euro-Modell. Dafür muss noch die Finanzierung geklärt werden.