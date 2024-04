Eine Theorie in den Sozialwissenschaften lautet: Je wohlhabender und moderner eine Gesellschaft wird, desto offener und toleranter wird sie auch.

Ein Forschungsteam aus den USA sagt jetzt aber: Dieser Zusammenhang trifft vor allem auf westlich geprägte Länder zu, auf Staaten in Asien und Afrika eher nicht. Das Team hat Umfragen zu Wertvorstellungen ausgewertet, von 400.000 Menschen aus 76 Ländern. Das Ergebnis: Seit den 1980er Jahren sind viele Länder in Sachen Wohlstand und der Verbreitung von Technologien auf einen ähnlichen Stand wie der Westen gekommen, die Wertvorstellungen haben sich aber nicht so stark angenähert. In westlich geprägten Ländern wird zum Beispiel mehr Wert auf Toleranz und individuelle Freiheiten gelegt. In anderen, inzwischen ähnlich entwickelten Weltregionen finden im Schnitt mehr Menschen, dass religiöser Glauben und Gehorsam wichtig ist.

Ein konkretes Beispiel: In Kanada und Hongkong ist der Wohlstand zwischen 2000 und 2020 ähnlich gewachsen, die Akzeptanz von Homosexualität hat aber in Kanada schneller zugenommen.

Gefahr bei internationalen Konflikten?

Fachleute warnen: Wenn es immer größere Wertunterschiede und religiöse Intoleranz gibt und gleichzeitig weniger Bereitschaft für globale Zusammenarbeit, dann kann das für mehr internationale Konflikten sorgen. Auch für die Demokratie seien diese Umstände eine Gefahr.

Das Forschungsteam hat auf repräsentative Umfragen aus dem World Value Survey zurückgegriffen - in diesem internationalen Forschungsprogramm werden schon seit den 1980er Jahren die Werte von Menschen weltweit abgefragt.