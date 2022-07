Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen, Überflutungen, Hitzewellen oder Bränden nimmt offenbar die Gewalt zu gegenüber Frauen sowie gegenüber Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität oder Orientierung zu einer Minderheit zählen.

Darauf deutet eine Analyse eines internationalen Forschungsteams hin. Das Team hat 41 Studien aus 20 Jahren ausgewertet. Unter anderem kam es in Bangladesch nach extremen Überschwemmungen zu mehr Zwangsverheiratungen von jungen Mädchen, vermutlich weil kinderreiche Familien auf diese Weise ein Kind weniger mit Nahrung versorgen müssen. Und in Louisiana in den USA kam es 2005 nach dem Hurrikan Kathrina zu Angriffen auf homo- und transsexuelle Menschen durch religiöse Extremisten.

Extremwetter wirkt sich auf Schwache aus

Das Forschungsteam hat seine Analyse im Fachmagazin The Lancet Planetary Health veröffentlicht. Es wertet seine Ergebnisse als Hinweis darauf, dass sich Extremwetter im Rahmen des Klimawandels besonders auf Schwache in der Gesellschaft auswirken.