Chinesischen Paaren ist es jetzt auch offiziell erlaubt, ein drittes Kind zu bekommen.

Dass es jetzt - auch mit der Drei-Kind-Politik - immer noch eine Vorgabe gibt, liegt daran, dass die Politik die Befürchtung hat, dass es ohne Vorgaben vor allem für mehr Kinder in der Landbevölkerung sorgen würde - und das ein zu großes Ungleichgewicht zur Folge hätte.

Die Neuregelung ist zwar schon Ende Mai angekündigt worden, aber erst jetzt während einer Sitzung des Nationalen Volkskongresses formell als Gesetz verabschiedet worden. Sie ist eine Reaktion auf die Überalterung der chinesischen Gesellschaft. Laut offiziellen Statistiken wird die chinesische Bevölkerung schon in den nächsten Jahren anfangen zu schrumpfen. Die jetzige Lockerung der Regierung ist eine Kehrtwende von der strengen Ein-Kind-Politik, die von 1979/1980 bis 2016 für einen Großteil der Bevölkerung galt. Die Ein-Kind-Politik war eingeführt worden, weil es ab Ende der 1940er in China ein starkes Bevölkerungswachstum gab und die Sorge bestand, die Menschen nicht mehr ernähren zu können, weil nicht genug für alle angebaut werden kann. Allerdings führte die Beschränkung auf ein Kind pro Paar zu vielen Abtreibungen - besonders von weiblichen Föten, weil Jungen damals die Altersvorsorge waren - und anderen gesellschaftlichen Problemen. 2016 wurde dann die Zwei-Kind-Politik eingeführt.

"Man könnte ja auch gleich sagen: kriegt so viele Kinder, wie ihr wollt. Aber da gab es wohl die Sorge, dass dann die Menschen auf dem Land viele Kinder bekommen und es dort dann mehr Armut gibt und einen großen Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung."

Wird die 3-Kind-Politik Erfolg haben?

Die ARD-China-Korrespondentin Ruth Kirchner hat sich umgehört und gesagt bekommen, dass viele Menschen in China sich gar nicht so viele Kinder leisten können. Denn Kindergarten, Schulbildung und Mieten in der Stadt sind sehr teuer. Außerdem müssen sich viele auch finanziell um ihre Eltern kümmern, wenn die alt werden. Viele fordern mehr staatliche Hilfen für Familien, damit Paare Kinder überhaupt finanzieren können.