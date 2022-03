Diskriminierung aufgrund der Frisur - das soll in den USA laut einem Gesetzesvorschlag verboten werden.

Über das Gesetz hat jetzt das US-Repräsentantenhaus abgestimmt. Mit 235-Ja-Stimmen und weniger als 200 Nein-Stimmen kann es weiter zur Abstimmung im Senat. Konkret geht es um die natürliche Art der Haare wie zum Beispiel ein Afro und um die Frisur wie geflochtene Zöpfe oder Haarknoten. Keiner soll mehr deshalb in der Gesellschaft, in der Schule oder am Arbeitsplatz diskriminiert werden, hieß es bei der Abstimmung. Natürliche Haare würden oft als unprofessionell gesehen, weil sie nicht dem weißen Schönheitsideal entsprächen, erklärte eine demokratische Abgeordnete. Das sei Diskriminierung.

Befürworter stützen sich auf eine Befragung eines Kosmetikherstellers, in der jede fünfte Frau mit einem Büro- oder Verkaufsjob erklärt hat, dass sie ihre natürlichen Haare dafür verändern musste. Unter den Republikanern stimmten fast alle Abgeordneten gegen das Gesetz, mit der Begründung, es sei unnötig und lenke von wichtigeren Dingen ab. Ob das Gesetz durch den Senat kommt, ist ungewiss.