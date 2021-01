In großen deutschen Unternehmen sollen mehr Frauen in den Vorständen sitzen.

Das Bundeskabinett hat eine verbindliche Frauenquote dafür beschlossen. In großen Firmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern soll in Zukunft mindestens ein Sitz an eine Frau gehen.

Ist der Bund mehrheitlich an einem Unternehmen beteiligt, sollen noch strengere Regeln gelten: Geplant ist, dass hier schon bei mehr als zwei Mitgliedern in der Geschäftsführung mindestens eine Frau dabei sein muss. Außerdem sollen Firmen bald begründen müssen, wenn sie die wichtigsten Posten im Unternehmen ohne Frauen besetzen wollen.

Der Gesetzentwurf muss noch in den Bundestag.