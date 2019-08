Das schlägt Bundesumweltministerin Svenja Schulze vor. Sie sagte in Berlin, der Trend zu mehr Wegwerfartikeln sorge in manchen Städten für eine regelrechte Müllflut. Bisher zahle dafür die Allgemeinheit. In Zukunft sollen sich aber die Hersteller von Fastfood-Verpackungen, Zigaretten, Einwegbechern und dünnen Tütchen daran beteiligen. Für Schulze ist das nicht nur eine Umwelt-, sondern auch eine Gerechtigkeitsfrage. Die gesetzlichen Grundlagen dafür will sie bis 2022 auf den Weg bringen.

Gestern hatte die Umweltministerin auch ein komplettes Verbot von Plastiktüten gefordert.