Das schreiben russische Forschende im Fachmagazin Scientific Reports. Dabei konnte die künstliche Intelligenz offenbar aus Frauengesichtern besser die Persönlichkeit ablesen als aus den Gesichtszügen von Männern.



Trainiert wurde die KI an rund 31.000 Fotos von 12.000 Freiwilligen. Die haben zusätzlich noch einen Fragebogen zu ihrer Persönlichkeit ausgefüllt. Dabei wurde ein bekanntes Modell aus der Psychologie angewendet, das fünf Persönlichkeitszüge zugrunde legt, nämlich Gewissenhaftigkeit, Offenheit, Verträglichkeit, Geselligkeit und emotionale Verletzlichkeit.



Richtig gut hat die KI aber nicht abgeschnitten: Wenn sie einschätzen sollte, welche von zwei Personen im Vergleich offener, geselliger und so weiter ist, dann lag sie in 58 Prozent der Fälle richtig. Wobei einfaches Raten eine Quote von 50 Prozent liefert. Das KI-Programm hatte seine höchste Trefferquote bei der Einschätzung, wie gewissenhaft jemand ist. Die Anwendung könnte sich in Zukunft unter anderem für Dating-Plattformen nutzen lassen.