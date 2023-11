Video-Calls sind einfach nicht dasselbe ...

Forschende der Yale School of Medicine in den USA haben untersucht, wie das Gehirn auf Videokonferenzen reagiert. Ihre Daten zeigen: Wir nehmen echte Gesichter anders wahr als Gesichter am Bildschirm. Wenn wir in der Realität in ein Gesicht schauen, dann sind die Nerven im Gehirnbereich für soziale Interaktion aktiv - in einer komplexen Choreografie. Schauen wir in ein Video-Gesicht ist das nicht so.

Im Videokonferenzen halten wir auch kürzer Augenkontakt und lesen die Mimik der anderen schlechter. Das könnte zum Teil an technischen Hürden liegen, zum Beispiel der Kameraeinstellung.

Insgesamt folgern die Forschenden, ist ein Video-Call ein dürftiges soziales Kommunikationssystem. Soziale Interaktionen in der Realität nimmt das Gehirn ganz anders wahr.