Was Polizistinnen und Polizisten allein nicht leisten können, soll Software schaffen: Tausende Gesichter auf Kamerabildern scannen und mit Namen versehen.

Aber der Spieß lässt sich auch umdrehen. Das zeigen immer mehr Projekte für Programme, die Polizisten im Einsatz auf Bildern erkennen soll. Die New York Times berichtet von einem Programmierer in Portland in den USA, der seine Software mit tausenden Fotos aus Zeitungen und Sozialen Medien gefüttert hat. Portland ist eine der Hochburgen der Black-Lives-Matter-Bewegung. Dort dürfen Polizeileute bei Protesten ihre Namensschilder abkleben - in anderen Städten in den USA waren Sicherheitskräfte in komplett unmarkierten Uniformen unterwegs. Das erschwert gezielte Beschwerden, wenn sie mit unnötiger Gewalt vorgehen.

Ähnliche Software zur Erkennung von Polizisten wurde auch schon von der Protestbewegung in Hong Kong eingesetzt. In Frankreich hat ein Künstler tausende Fotos von Polizeikräften online gestellt - als erklärten ersten Schritt zu einer Datenbank. Die Software eines Technikexperten aus Belarus soll sogar maskierte Polizisten identifizieren.