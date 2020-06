Amazon will nicht, dass die US-Polizei seine Gesichtserkennungssoftware weiter nutzt.

Damit reagiert der Konzern auf die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA. Amazon kündigte an, die Gesichtserkennungssoftware frühestens in einem Jahr wieder zugänglich zu machen - wenn es strengere Gesetze für deren Nutzung gibt. Organisationen sollen das Programm weiter nutzen können, etwa, um nach vermissten Kindern zu suchen. Die Software gibt es seit 2018 - Kritiker sahen darin schon vorher die Gefahr rassitsischer Diskriminierung, etwa, weil das Programm bei schwarzen Gesichtern oft Fehler mache.

Anfang der Woche hatte IBM angekündigt, sich aus dem Geschäft mit Gesichtserkennungssoftware komplett zurückzuziehen. Der Computer-Konzern erklärte, er wolle nicht zulassen, dass die Technologie für Massenüberwachung oder Menschenrechtsverletzungen verwendet wird.