Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Videokonferenzen aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.

Forschende aus den USA sagen jetzt aber: Die virtuellen Video-Meetings reduzieren die Fähigkeit einer Gruppe, Probleme zu lösen. Das liege an den komplexen Interaktionsregeln in der Kommunikation. In der Realität läuft ein Gespräch so ab: Zwei oder mehrere Beteiligte teilen abwechselnd ihre Gedanken mit. Wann ein Wechsel zwischen den Sprechenden angesagt ist, merken wir über nonverbale Hinweise, also Gestik und Mimik, aber auch durch den Tonfall der Stimme, die Betonung und den Sprech-Rhythmus. Besonders effizient ist eine Unterhaltung, wenn diese nonverbalen Signale mehrerer Menschen gut aufeinander abgestimmt, also synchronisiert sind. Die Forschenden haben zwei Gruppen von Testpersonen entweder in einer Videokonferenz oder in einer Telefonkonferenz Aufgaben lösen lassen. Dabei zeigte sich, dass in den Videomeetings oft einzelne Teilnehmende das Gespräch dominierten, weil sie ihr Rederecht offenbar über die sichtbaren nonverbalen Hinweise wie Augenkontakt besser einfordern konnten.

Die Forschenden sagen, wenn Video in einer virtuellen Konferenz verfügbar ist, konzentrieren wir uns stark auf den Gesichtsausdruck der Teilnehmenden und vernachlässigen die stimmlichen Signale. Bei den Audio-Konferenzen verlief das Gespräch dagegen gleichberechtigter und reibungsloser. Die stimmlichen Signale scheinen also wichtiger als bisher gedacht. Die Forschenden empfehlen deshalb, bei Videokonferenzen öfter mal die Kamera auszuschalten.