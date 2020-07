Vieles auf der Erde ist wohl nicht rund, sondern kantig.

Forschende verschiedenen Unis haben ermittelt: Die Lieblingsform der Natur hat keine Kurven, sondern ist wohl am ehesten ein Sechseck. Das Team hat die Daten von tausenden Gesteinsproben ausgewertet und Formen zugeordnet. Das Ergebnis: In neun von zehn Fällen waren die Fragmente eckig. Oder, wie es ein Forscher sagt: Ein Stein aus der Natur ist natürlich kein perfekter Würfel, aber sein statistischer Schatten. Wird er immer weiter zerbröselt, bleibt am Ende meistens etwas Kantiges übrig.

Die Forschenden sehen mit ihrer Studie eine Theorie Platons bestätigt. Der griechische Philosoph hatte schon mehr als 300 Jahre vor Christus den Würfel als Symbol der Erde gewählt.