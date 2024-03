Vögel kommunizieren offenbar nicht nur über ihren Gesang, manche gestikulieren auch mit ihren Flügeln.

Ein Forschungsteam in Japan hat beobachtet, wie Meisen ihre Flügel bewegen, um die Botschaft "nach dir" beziehungsweise "du zuerst" zu übermitteln. Konkret war es so: Wenn ein Meisenpaar an seinen Nistkasten kam, warteten beide erst draußen auf der Sitzstange. Dann flatterte ein Vogel mit seinen Flügeln auf den anderen zu, was ihm offenbar signalisieren soll, einzutreten. In der Analyse von über 300 solcher Situationen hat meist das Weibchen dem Männchen den Vortritt gelassen.

Lange war die Verhaltensbiologie davon ausgegangen, dass nur Menschen und Menschenaffen symbolisch gestikulieren. Vor Kurzem ist aber auch bei Raben und Fischen beobachtet worden, dass sie mit einfachen Gesten auf Objekte hinweisen, allerdings nicht so komplex wie bei den japanischen Meisen. Die Forschenden der japanischen Studie vermuten, dass Gestikulieren grundsätzlich bei allen Tieren möglich ist, die ihre vorderen Gliedmaßen frei nutzen und nicht zum Stehen benötigen.