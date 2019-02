Das lässt sich zumindest aus einer US-mexikanischen Studie schließen. Dabei beobachteten die Forscher, welches Essen sich Leute in einer Mensa und bei einem Online-Lieferdienst aussuchten. In der Mensa variierten sie die Essensausgabe so, dass der Nachtisch entweder ganz am Anfang oder am Ende stand; außerdem testeten sie zwei Nachtisch-Optionen: Kuchen und frisches Obst. Am gesündesten verhielten sich die Leute, wenn vorne der Kuchen lag: Dann nahmen sie sich später in der Schlange ein gesünderes Hauptgericht und auch eher Salat als Pommes. Insgesamt war die Kalorienbilanz des Essens so sogar niedriger als bei der Variante mit Obst als Nachtisch. Ein ähnliches Ergebnis gab es auch beim Online-Teil des Experiments, bei dem die Bestell-Reihenfolge in einem simulierten Lieferdienst variiert wurde.

Dabei kam auch heraus, dass man sich nicht nur mit dem Nachtisch austricksen kann: Es funktioniert auch, wenn man am Anfang ein besonders mächtiges anderes Gericht wählt. Dann wird man offenbar automatisch weniger gierig bei den anderen Gängen des Essens.

Aufpassen muss man nur, wenn man viel im Kopf hat. Dann gönnten sich die Probanden nämlich das ungesündere Essen - vielleicht als Ausgleich für die gefühlt harte Arbeit.