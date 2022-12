Der bunte Nutri-Score von A bis E für Lebensmittel ist zwar freiwillig, wird aber in Deutschland immer mehr genutzt.

Laut aktuellen Angaben des Bundesernährungsministeriums drucken inzwischen 640 Unternehmen mit mehr als 1000 Marken die Skala auf die Verpackungen - so viele wie noch nie. Seit über zwei Jahren kann der Nutri-Score genutzt werden, er dient als Orientierung dafür, wie gesund oder ungesund die Nährstoffe in den Produkten sind. Er wurde von unabhängigen Forschungsteams entwickelt und wird in mehreren europäischen Ländern verwendet.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will den Score aber noch aussagekräftiger machen. Verbraucherschutz-Organisationen sehen Probleme bei der Formel für den Score - weil nicht alle Inhaltstoffe berücksichtigt werden. Außerdem werden nur Produkte innerhalb der gleichen Gruppe verglichen - dadurch kann eine Tiefkühlpizza einen besseren Wert als ein Naturjoghurt haben.