Alkohol kann nicht nur den Trinkenden selbst schaden, sondern auch dem Umfeld.

Das zeigt sich zum Beispiel bei jungen Menschen im Studierendenalter. Ein US-Forschungsteam in Kalifornien hat knapp 2000 College-Angehörige zu Alkohol im Bekanntenkreis befragt. Mehr als jede dritte Person antwortete, dass das Trinkverhalten anderer im laufenden Hochschuljahr schon negative Folgen für sie hatte. Zum Beispiel weil sie die betrunkene Person quasi babysitten mussten. Jede 7. befragte Person wurde belästigt und bepöbelt. Und etwa 5 Prozent hatten sexuelle und gewalttätige Übergriffe erlebt.

Die Betroffenen von Gewalt und Übergriffen hatten auch öfter Depressionen und schlechtere akademische Leistungen. Die Forschenden sagen, dass Alkoholmissbrauch sich auch auf die psychische Gesundheit von anderen auswirkt. Sie schlagen vor, Werbung für Alkohol an Hochschulen zu verbieten, trinkfreie Wohnheime einzurichten oder auch die Alkoholsteuer zu erhöhen.