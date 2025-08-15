Katzen entwickeln Demenzen und zwar auf ganz ähnliche Weise wie Menschen Alzheimer.

Das berichtet ein Forschungsteam der Uni Edinburgh im European Journal of Neuroscience. Die Forschenden haben die Gehirne von 25 toten Katzen untersucht, die zum Ende ihres Lebens Symptome einer Demenz gezeigt hatten – darunter Verwirrtheit, Schlafstörungen und mehr Lautäußerungen.

In den Gehirnen der Katzen fanden sich Anhäufungen von Amyloid-Beta. Das sind Eiweiße, die die Signalübertragung zwischen Nervenzellen stören. Sie gelten als typisches Merkmal der Alzheimer-Krankheit. Die Entdeckung bei Katzen könnte helfen, besser zu verstehen, was bei Alzheimer im Hirn passiert und wie sich gegensteuern lässt.