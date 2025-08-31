Auch Menschen, die ziemlich schlank aussehen, können zu viel Fett haben.

Viszerales Fett nämlich, das lagert sich versteckt im Bauchraum an und umschließt Organe, im Gegensatz zu subkutanem Fett, das direkt unter der Haut liegt. Eine britische Studie zeigt jetzt, dass das Bauchfett auch dem Herzen schadet und es womöglich schneller altern lässt. Für das European Heart Journal wertete ein Forschungsteam Daten von mehr als 21.000 Briten und Britinnen aus. Das Team gab einer KI Bilder von Herz und Blutgefäßen und schaute sich auch an, wie das Fett im Körper verteilt war. Dabei sahen die Forschenden einen Zusammenhang zwischen dem versteckten Bauchraum-Fett und höheren Entzündungswerten. Und die gelten mit als Ursache für schnelleres Altern.

Das Team schreibt, für die Herzgesundheit sagt der Body-Mass-Index, also das Gewicht, wenig aus. Wichtig ist auch zu wissen, wo Fett im Körper gespeichert ist.