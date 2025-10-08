Habt ihr auch keine Zeit für Joggen oder regelmäßiges Workout?

Dann kommt jetzt vielleicht die Lösung: Auch wenige Minuten Bewegung können viel bewirken. Es geht um kurze, intensive Einheiten von maximal fünf Minuten. Die sollte man mindestens zwei Mal am Tag machen; zwar nicht unbedingt täglich, aber etwa alle zwei Tage. Und dass das wirkt, zeigt eine Überblicksstudie im British Medical Journal.

Da steht, dass solche Bewegungssnacks die Ausdauer und die Herz-Kreislauf-Fitness signifikant verbessern. On Top hat es den Vorteil, das die meisten Menschen (83 Prozent) solche kurzen Routinen im Alltag auch durchhalten können.

Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation ist: Jede Woche fünf Stunden moderate Bewegung, oder 75 bis 100 Minuten intensiv. Die Studie sagt, das schaffen ein Drittel der Erwachsenen und auch 80 Prozent der Teenager nicht. Vielleicht hilft da ja gerade die Idee mit den Bewegungssnacks.