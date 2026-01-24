Kühl und erfrischend soll es sich anfühlen, E-Zigaretten zu rauchen - doch die Kühlstoffe, die dafür sorgen, können der Gesundheit schaden.

Davor warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung und rät Verbraucherinnen und Verbrauchern, auf Liquids mit Kühlstoffen zu verzichten. Denn schon bei einem mittleren Konsum von fünf Millilitern solcher Liquids pro Tag ist laut BfR von einem langfristigen Gesundheitsrisiko auszugehen: unter anderem für Leber und Nieren.

Generell gibt es laut dem BfR kaum Daten zur Wirkung von Kühlstoffen in E-Liquids. Die Bewertung basiert vor allem auf Ergebnissen von Studien an Tieren wie Ratten oder Mäusen. Das BfR hält E-Zigaretten aber insgesamt für weniger gefährlich als herkömmliche Zigaretten. An deren Konsum sterben in Deutschland jedes Jahr mehr als 120.000 Menschen.