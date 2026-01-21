Wenn man richtig schön alt werden will, dann hilft viel Bewegung.

Aber wie viel und was ist am besten? Für eine Studie im Fachmagazin BMJ Medicine hat ein Forschungsteam Langzeitdaten von rund 100.000 Menschen ausgewertet. Wie erwartet, lebten die Menschen, die sich am meisten bewegten, im Schnitt am längsten.

Bei den abgefragten Bewegungsarten schnitt das Gehen am besten ab. Wer beim Sport hauptsächlich darauf setzte, hatte ein 17 Prozent geringeres Sterberisiko als die Bewegungsmuffel der Studie. Ähnlich gut schnitt Tennis ab, danach folgten Rudern, Kraftsport und Joggen.

Am besten war die Lebenserwartung aber für diejenigen, die auf ganz verschiedene Bewegungsarten setzten. Die mit dem breitesten Spektrum hatten ein 19 Prozent geringeres Sterberisiko.

Die Forschenden sagen, dass das erstmal ein rein statistischer Zusammenhang ist. Was dahinterstecken könnte, haben sie nicht erforscht.