Vorbild dafür könnte Großbritannien sein, wo es schon eine Ministerin gegen die Einsamkeit gibt. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte der Welt am Sonntag, die gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit würden bisher unterschätzt, etwa Depressionen und Angststörungen, aber auch Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Demenz. Auch der Unions-Familienpolitiker Marcus Weinberg kann sich ein Regierungsprogramm gegen Einsamkeit vorstellen. Er sagte der Welt am Sonntag, es müsse mehr Angebote geben, damit einsame Menschen wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Die FDP sieht die Probleme mit der Einsamkeit auch, will dafür aber kein eigenes Ministerium.

Nach einer Studie aus den USA hat sich der Anteil der Menschen, die sich einsam fühlen, in den letzten 50 Jahren verdoppelt. Bei einer Umfrage 2018 haben zwei Drittel aller Deutschen gesagt, dass sie Einsamkeit für ein großes Problem halten.