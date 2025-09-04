In England soll der Verkauf von Energy-Drinks mit hohem Koffeingehalt an Jugendliche unter 16 Jahre verboten werden.

Der britische Gesundheitsminister will damit die Grundlage schaffen, für - Zitat: "gesündere und glücklichere kommende Generationen."

In England trinkt nach Angaben der Regierung etwa ein Drittel der 13- bis 16-Jährigen regelmäßig Energy-Drinks. Die haben die teilweise mehr Koffein als zwei Tassen Kaffee. In den nächsten Monate will die Regierung jetzt mit Fachleuten, dem Einzelhandel und den Herstellern über das Thema sprechen.

In England gibt es schon die Regel, dass auf jedem Getränk mit einem hohen Koffeingehalt ein Warnhinweis stehen muss, dass es für Kinder nicht empfohlen wird. Die meisten Supermärkte in England haben sich auch schon freiwillig verpflichtet, keine Energy-Drinks an Jugendliche zu verkaufen.

Die britische Regierung will jetzt aber noch strengere Regeln einführen.