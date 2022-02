Malawi meldet den ersten Polio-Ausbruch seit Jahren auf dem afrikanischen Kontinent.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist ein Kind in der Hauptstadt Lilongwe betroffen. Laboruntersuchungen hätten ergeben, dass das Virus offenbar aus Pakistan eingeschleppt wurde. Die WHO Regionaldirektorin sagte, so lange irgendwo auf der Welt Polio existiere, bestehe für jedes Land ein Risiko.

Polio ist eine ansteckende Infektionskrankheit und kann Lähmungen auslösen und tödlich sein. Bis auf Afghanistan und Pakistan gelten alle anderen Länder der Welt als Polio-frei. In Afrika wurde der letzte Fall 2016 in Nigeria registiert.