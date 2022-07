Ein Gläschen Rotwein kann förderlich sein für die Gesundheit?

Stimmt, schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin The Lancet - allerdings gilt das ihnen zufolge nur für mittelalte und ältere Menschen. Junge Menschen zwischen 15 und 39 sollten am besten die Finger ganz weglassen vom Alkohol. Für sie gibt es so gut wie gar keine gesundheitlichen Vorteile durch Alkohol - dafür aber viele gesundheitliche Risiken.

Nach den Berechnungen der Forschenden können jüngere Menschen gerade mal ein Zehntel eines Standard-Drinks am Tag trinken, ohne negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit - das entspricht im Grunde nicht mehr als einem Schluck Wein. Besonders für junge Männer sei Alkohol sehr schädlich.

Gesunde Menschen ab 40 vertragen laut der Studie deutlich mehr - mindestens ein halbes Glas Wein oder gut eine halbe Flasche Bier am Tag. Bei ihnen kann Alkohol dann neben einigen schädlichen, auch gesundheitsförderlicher Wirkungen haben.

Die Forschenden haben Schätzungen aus mehr als 200 Ländern analysiert, wie viel Alkohol dort getrunken wird und dann geguckt, ab welcher Menge Alkohol typische Folge-Erscheinungen wie Krankheiten und Unfälle statistisch zurückgehen.