Immer mehr Mädchen und junge Frauen werden wegen Essstörungen stationär im Krankenhaus behandelt.

Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Demnach gibt es doppelt so viele Betroffene zwischen 10 und 17 Jahren wie noch vor 20 Jahren. Am häufigsten lautet die Diagnose Magersucht, gefolgt von Bulimie. Diese Krankheiten können bis zum Tod führen.

Gründe für die Entwicklung nennen die Statistikerinnen und Statistiker nicht. Fachleute sagen aber, dass in Sozialen Medien immer mehr unrealistische Körperideale verbreitet werden. Andere Gründe sind Traumata - zum Beispiel durch sexualisierte Gewalt, Konflikte in der Familie oder Mobbing.