Die meisten Menschen in Europa bekommen gesundheitsschädliche Mengen von Bisphenol A ab - das ist eine Chemikalie, die auch BPA abgekürzt wird.

Die Europäische Umweltagentur warnt davor und bezieht sich dabei auf eine neue Studie. Für die wurden Urinproben von mehr als 2.700 Menschen aus elf europäischen Ländern untersucht. Es zeigte sich, dass fast alle Teilnehmenden viel zu hohe Bisphenol-A-Werte im Urin hatten. Laut Europäischer Umweltagentur wurde bei ihnen der Grenzwert, der noch als unbedenklich gelten würde, um 70 bis 100 Prozent überschritten.

BPA ist eine synthetische Chemikalie, die vor allem in vielen Plastikprodukten verwendet wird, aber sie steckt auch in Konserven- oder Getränkedosen und in Trinkwasserleitungen. Laut Studie können schon geringe Dosen von BPA unser Immunsystem schwächen. Außerdem kann der Stoff unser Hormonsystem stören, uns unfruchtbar machen und allergische Hautreaktionen verursachen. Deshalb bezeichnet die Europäische Umweltagentur BPA als ein viel größeres Gesundheitsrisiko als bisher gedacht. Die Forschungsergebnisse sollten ernstgenommen werden und in der EU müsse mehr getan werden, um die Werte von BPA und von anderen Chemikalien zu senken, denen die Menschen ausgesetzt sind.