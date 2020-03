Australische Forschende berichten jetzt im Fachmagazin Cell Reports, welche Vorteile Intervall-Fasten noch haben könnte. Sie haben Mäuse auf eine Diät gesetzt: 24 Stunden durften sie fressen, 24 Stunden wurde gefastet - und das immer weiter im Wechsel. Ihren Ergebnissen zufolge hat das Fasten einen Effekt auf ein wichtiges Protein in der Leber HNF4-(alpha). Dieses Protein wird blockiert und die Auswirkungen zeigen sich im ganzen Körper. So verbessert sich zum Beispiel sowohl der Umsatz von Fettsäuren in der Leber als auch die Glukose-Werte im Blut. Auch die Entzündungswerte im Körper sanken bei den fastenden Mäusen.

Das Wissenschaftsteam sagt, dass es nicht so sehr auf den Gewichtsverlust ankommt. Die Mäuse in ihrem Versuch bekamen an ihren Essenstagen die doppelten Portionen und nahmen nicht ab. Wichtig sei die Fastenperiode. Wie lang diese Periode sein muss, um optimal zu wirken, muss noch genauer untersucht werden.