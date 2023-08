Ab ins kuschelige Bett, Licht aus, Decke drüber, Augen zu und los geht's ... oder eben nicht.

Einer aktuellen Erhebung zufolge gibt jeder Fünfte an, schlecht oder sehr schlecht zu schlafen. Die private Oberbergklinik wollte zum zweiten Mal in Folge in ihrem Schlaf- und Stressmonitor wissen, wie gut oder schlecht die Befragten schlafen. Demnach hat die Zahl der Schlechtschläfer im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Die Gründe sind unterschiedlich: Die meisten können schlecht einschlafen, weil sie grübeln, angespannt sind oder sich Angstgefühle angestaut haben. Auch Schmerzen oder Albträume wurden als Gründe genannt.

Dabei ist guter Schlaf wichtig: Nicht nur weil unser Körper sich dann erholt. Ausreichend Schlaf sorgt Studien zufolge etwa auch dafür, dass wir bessere Prüfungsergebnisse erzielen oder nicht zu viel Süßes essen.