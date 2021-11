Wer krank ist, soll sich schonen - und nicht zu Schule, Uni oder Arbeit gehen.

Ein Grundsatz, den offenbar gerade mal jede und jeder zweite Beschäftigte in Deutschland wirklich beherzigt. Das zeigt eine Studie der Techniker Krankenkasse. In der Befragung gaben etwa 56 Prozent der Frauen an, auch dann zur Arbeit zu gehen, wenn sie krank sind. Bei den Männern waren es 47 Prozent. Für die Analyse wurden in den letzten drei Jahren mehr als 11.000 Beschäftigte befragt.

Krankenkassen-Chef Jens Baas weist darauf hin: Wenn Mitarbeitende trotz Krankheit zur Arbeit gehen, ist das auch für das Unternehmen schlecht. Krankheiten würden verschleppt, Kolleginnen und Kollegen angesteckt und es passieren mehr Fehler. Die Studie zeigt auch: Wer viele Überstunden macht und generell unter Zeitdruck steht, geht auch häufiger krank zur Arbeit.