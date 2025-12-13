Er sagte der Rheinischen Post, Deutschland solle eine Zuckersteuer einführen, wie es sie in Skandinavien gibt. Und auch die Steuern auf Tabak und Alkohol erhöhen. Das Geld solle dann nur ins Gesundheitswesen fließen. Für Gassen wären zwei Euro Steuern mehr pro Zigaretten-Packung ein guter Anfang. Das würde rund sieben Milliarden Euro im Jahr bringen, sagte er. Und wenn es auch Jugendliche vom Rauchen abhält, sei es umso besser. Denn Rauchen sei die Hauptursache für Lungenkrebs, Herzinfarkte und Schlaganfälle.

Gassen ist auch dafür, dass Krankenkassen nicht länger die Kosten für Homöopathie und Apps übernehmen sollen, deren Gesundheitsnutzen nicht bewiesen ist.