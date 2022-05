In den Sommerferien nehmen Kinder zu - das behaupten oft Leute, die in Kitas oder Grundschulen arbeiten.

Wirkt auch plausibel: Mehr Freizeit, mehr Rumliegen, mehr Eiscreme. Ein Forschungsteam aus den USA sagt jetzt: Tatsächlich ist es so, dass Kinder in den Sommermonaten offenbar weniger wachsen als in der Winterhälfte. Das könnte erklären, warum der Body-Mass-Index von Kinder in westlichen Ländern nach den Sommerferien tatsächlich im Schnitt deutlich erhöht ist.

Fünf Jahre lang gemessen und gewogen

Die Forschenden haben für ihre Studie die Daten von mehr als 3.500 Kindern aus Texas ausgewertet, die waren fünf Jahre lang regelmäßig gemessen und gewogen worden - ab dem Alter von fünf Jahren.

In der Winterhälfte von September bis April wuchsen die Kinder pro Monat gut einen halben Zentimeter mehr als in der Sommerhälfte. Das macht sich laut der Studie am Ende des Sommers bemerkbar - durch mehr Körperfülle. Warum Kinder je nach Jahreszeit unterschiedlich wachsen, können die Forschenden nicht sagen.