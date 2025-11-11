Wer sich krank fühlt, sollte sich wirklich erholen und nicht arbeiten - weder im Büro noch zu Hause.

Das bekräftigt nochmal ein deutsch-niederländisches Forschungsteam im Journal of Occupational Health Psychology. Die Forschenden haben 16 Wochen lang mehr als 120 Testpersonen begleitet. Etwa zwei Drittel davon haben in der Zeit von Präsentismus berichtet, also dass sie gearbeitet haben, obwohl sie arbeitsunfähig waren. Dabei stieg ihr Erschöpfungsniveau deutlich an - und es blieb auch in den folgenden Wochen erhöht.

Laut den Forschenden konnten die Erkrankungen jeweils als Ursache für die Erschöpfung ausgeschlossen werden. Sie sagen: Menschen, die krank arbeiten, brauchen deutlich länger, um sich zu erholen. Und wer regelmäßig krank arbeitet, riskiert, in eine Spirale aus Überforderung und dauerhafter Erschöpfung zu geraten. Das sei auch schlecht für Betriebe, deshalb sollten Beschäftigte sich auskurieren.