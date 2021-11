Je mehr man über eine Krankheit weiß, desto besser kann man sie auch behandeln.

Forschende aus Großbritannien sagen, dass es sich zum Beispiel bei Krebs lohnt, viel genauer hinzuschauen, wie sich die Krebserkrankungen bei den einzelnen Betroffenen unterscheiden. Sie haben eine Studie mit 36 krebskranken Kindern mit unterschiedlichen Arten von Krebs gemacht. Die Forschenden untersuchten in einem eher aufwändigen Schritt das komplette Genom der Krebszellen, also die gesamte DNA der Zellen. Sie schreiben, dass sie bei einem Drittel der Kinder dadurch besser sagen konnten, welcher Krebs genau vorliegt, wie die Krankheit verlaufen wird und was die beste Behandlung ist. Die klassischeren Krebsuntersuchungen, die schneller gehen, hätten all das nicht so genau gezeigt.

In England soll die aufwändigere Untersuchung bald bei allen Kindern gemacht werden, die Krebs haben. Das Land gilt als Vorreiter der Genom-Medizin und investiert viel Geld da rein. Indem die Gene ganz genau untersucht werden, sollen Krankheiten besser behandelt werden können.