Genug Schlaf ist wichtig - offenbar auch besonders fürs Gehirn.

Chronischer Schlafmangel hängt laut einer neuen Studie zum Beispiel mit Vergesslichkeit und einem höheren Demenz-Risiko zusammen. Untersucht wurde das an älteren Personen um die 70, die mehrere Jahre lang begleitet wurden. Die Forschenden führten jährlich Gedächtnis- und Denktests mit ihnen durch, zum Teil wurden MRT-Gehirnscans gemacht.

Einige der Teilnehmenden litten an chronischer Insomnie, heißt: Sie hatten seit mindestens drei Monaten an mindestens drei Tagen pro Woche unterbrochenen oder zu kurzen Schlaf.

Über die Studienlaufzeit entwickelten diese Menschen häufiger Denkprobleme oder Anzeichen von Demenz als Leute mit gesundem Schlaf. Es fanden sich auch häufiger Ablagerungen im Gehirn, die auf eine schnellere Alterung hindeuten.

Ob der Schlafmangel hierfür die Ursache ist, muss noch näher untersucht werden. Die Forschenden sehen aber einen weiteren Hinweis darauf, wie wichtig guter Schlaf ist.