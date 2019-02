Zu dem Schluss kommt eine Studie aus den USA.

Genauer ist ihr Ergebnis: Die Testpersonen, die mehr als 40 Liegestütze am Stück packten, hatten ein deutlich geringeres Risiko, in den nächsten zehn Jahren ernsthaft krank zu werden, als diejenigen, die weniger als zehn schafften.

Für die Studie hat das Forschungsteam mehr als 1100 aktive Feuerwehrmänner im Alter von 21 bis 66 Jahren untersucht. Sie mussten neben medizinischen Untersuchungen und Bluttests so viele Liegestütze machen wie möglich. Danach wurden die Feuerwehrmänner über zehn Jahre lang jährlich durchgecheckt. In der Zeit kam es zu 37 Herzerkrankungen - aber nur in einem Fall bei einer Person, die 40 Push Ups schaffte.

Der Zusammenhang zwischen Leistung und Herzkrankheiten blieb auch dann bestehen, wenn Faktoren wie Alter und Gewicht herausgerechnet wurden. Deshalb hält das Forschungsteam die Push Ups für eine einfache und billige Möglichkeit, um die Gesundheit zu testen. Allerdings muss noch geprüft werden, ob sich der Test zum Beispiel auch auf weniger aktive Menschen übertragen lässt.