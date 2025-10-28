Männer müssen möglicherweise doppelt so viel Sport treiben wie Frauen, um das Risiko für Herzkreislauferkrankungen zu verkleinern.

Das ist das Ergebnis einer Studie in einem Nature-Fachmagazin. Ein chinesisches Forschungsteam hat dafür Daten von rund 80.000 Menschen in Großbritannien ausgewertet, die Fitnesstracker tragen. Frauen, die es schaffen pro Woche 250 Minuten etwas oder richtig anstrengenden Sport zu machen, verkleinerten ihr Risiko für Herzkreislauferkrankungen um 30 Prozent. Männer mussten für den gleichen Effekt 530 Minuten trainieren, also fast neun Stunden pro Woche.

Das besondere an der Studie ist, dass gemessene Fitnessdaten ausgewertet wurden und nicht Fragebögen, bei denen Menschen aus der Erinnerung angeben, wie viel sie Sport machen.

Bislang sind Empfehlungen zu Bewegung für alle Geschlechter meist gleich. In Deutschland gibt es auch nationale Empfehlungen zum Thema Ausdauer. Dabei wird gesunden Erwachsenen geraten, sich mindestens 150 Minuten pro Woche moderat zu bewegen, oder mindestens 75 Minuten anstrengenden Sport zu machen.

