Wer über seinen Büchern hängt, hat wenig Zeit auszugehen - und damit auch weniger Gelegenheit, Alkohol zu trinken.

Ein Wissenschaftsteam der Washington State University hat sich angeschaut, wie sich das soziale Verhalten auf den Alkoholkonsum auswirkt. Dafür haben sie 700 Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren rekrutiert - alle aus der Großstadt Seattle. Die haben über zwei Jahre lang am Ende eines Monats angegeben, wie viel Alkohol sie getrunken haben, ob sie in einer Beziehung sind oder gerade jemanden daten und wie oft sie ihre Freunde und Freundinnen sehen.

Es zeigte sich, dass höhere soziale Aktivität oft mit Alkohol verbunden ist. In Monaten, in denen Menschen zum Beispiel mehr Bekannte getroffen hatten, war auch der Alkoholkonsum höher. Auch diejenigen, die häufiger auf Dates waren, hatten einen höheren Alkoholkonsum. Menschen in festen Beziehungen gaben dagegen an, weniger zu trinken. Der Forschungsleiterin zufolge, sind gerade junge Erwachsene gefährdet, einen ungesunden Alkoholkonsum zu entwickeln. Deswegen sei es wichtig zu wissen, wann und warum sie trinken.