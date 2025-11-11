Menschen, die regelmäßig mehrere Sprachen sprechen, altern nicht so schnell.

Das steht in einer Studie im Fachmagazin Nature Aging - und ausgewertet wurden die Daten von fast 90.000 Menschen in 27 europäischen Ländern. Die Teilnehmenden waren 50 bis 90 Jahre alt und berücksichtigt wurde, wie alt sie tatsächlich sind, wie alt sie biologisch sind - also ob Körper und Gehirn jung geblieben sind -, und wie viele Sprachen sie sprechen. Es zeigte sich: Je mehr Sprachen jemand spricht, desto mehr Schutz gab es gegen vorzeitiges Altern.

Forschende, die nicht an der Studie beteiligt waren, sagen, Mehrsprachigkeit hilft auch gegen Demenz. Und wenn Regierungen wollen, dass die Menschen länger fit bleiben, könnten sie auch darüber nachdenken, Sprachkurse zu fördern. Das könnte ähnliche Effekte haben wie Anti-Raucher-Programme oder Bewegungs-Kurse.