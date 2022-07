Sport treiben hält fit und gesund.

Aber was ist, wenn man es unter der Woche einfach nicht schafft, sich aber stattdessen am Wochenende so richtig auspowert? Der Effekt ist offenbar gleich, wie ein internationales Forschungsteam berichtet. Ihm zufolge kommt es auf die Art und Dauer der Bewegung an - und nicht so sehr auf die Regelmäßigkeit: Die Forschenden empfehlen mindestens 150 Minuten Bewegung mittlerer Intensität, wie Radfahren oder schnell Spazieren gehen. Wer sich stärker auspowert, zum Beispiel mit Laufen, Schwimmen oder Spinning, dem reichen schon 75 Minuten.

Für die Studie wurden rund 350.000 Erwachsene in den USA über zehn Jahre untersucht. Darunter waren Menschen, die keinen Sport trieben, Menschen, die nur am Wochenende Sport machten und Menschen, die das mindestens drei Mal pro Woche schafften. Heraus kam, dass die Menschen, die Sport trieben im Vergleich zu denen, die das nicht machten, geringere Sterberaten hatten. Wann sie ihre 150 oder 75 Minuten voll machten, war aber egal.