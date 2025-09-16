Nikotinbeutel werden unter Jugendlichen immer beliebter, sagen Forschende.

Das ist aber gefährlich, denn die weißen Beutelchen haben einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zufolge eine sehr hohe Nikotinkonzentration - 50 Milligram pro Beutel. Zigaretten haben viel weniger: 8 bis 12 Milligram.

Die Forscher warnen besonders vor Schäden für Herz, Kreislauf und die Mundgesundheit.

Trotz Verbots ist das Zeug offenbar ganz einfach zu kriegen. Von den 16 Online-Bestellungen kam wohl jede bei den Studienmachern an - ohne Alterskontrolle.

Die Studie zeigt auch, dass bereits jeder siebte Schüler und jede zehnte Schülerin zwischen 16 und 17 Jahren in Deutschland Nikotinbeutel schon probiert hat.

Um die Jugendlichen zu schützen, fordern die Fachleute für Lungenheilkunde schärfere Regeln. In Frankreich ist der beliebte Suchtstoff ab nächstes Jahr verboten.